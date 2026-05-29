Perché è stata disposta ora la consulenza psichiatrica su Sempio l'esperto | Difesa deve aver creato scompiglio

Notizia in breve

La Procura di Pavia ha deciso di affidare una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi. L’esperto incaricato ha dichiarato che la scelta potrebbe essere stata influenzata da un possibile disagio o scompiglio nella difesa dell’indagato. La decisione è stata presa recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici che hanno portato a questa richiesta.