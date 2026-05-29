Perché è stata disposta ora la consulenza psichiatrica su Sempio l'esperto | Difesa deve aver creato scompiglio

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Pavia ha deciso di affidare una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi. L’esperto incaricato ha dichiarato che la scelta potrebbe essere stata influenzata da un possibile disagio o scompiglio nella difesa dell’indagato. La decisione è stata presa recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici che hanno portato a questa richiesta.

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La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, l'attuale indagato per il delitto di Chiara Poggi. Ma perché questa consulenza arriva solo ora? A Fanpage.it lo spiegano gli avvocati penalisti Paolo Di Fresco e Ylenia Minnella del Foro di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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