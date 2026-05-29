Una delegazione calcistica palestinese ha disputato una partita a Napoli, segnando il primo incontro ufficiale in Italia. L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi destinati agli ospedali locali. La squadra ha affrontato avversari italiani in uno stadio pieno di spettatori. Al termine della partita, sono stati raccolti contributi per sostenere le strutture sanitarie. La partita si è svolta senza incidenti e sotto l’occhio attento delle forze di sicurezza.

Per la prima volta nella storia una delegazione calcistica palestinese arriva in Italia. Questa sera, venerdì 29 maggio, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà il “Derby dei Campioni”, una partita benefica che vedrà protagonista la Palestine Stars Team insieme alla Nazionale Italiana Cantanti. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi destinati alla ricostruzione di strutture sanitarie danneggiate dalla guerra di Israele e, in particolare, all’apertura di sale operatorie pediatriche in tre città della Palestina. La giornata prenderà il via alle 17, mentre il calcio d’inizio è previsto alle 20.45. L’evento, patrocinato dall’ Ambasciata di Palestina in Italia, rappresenta anche un momento simbolico di vicinanza attraverso lo sport al popolo palestinese, colpito dalla tragedia ancora in corso a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per la prima volta la Palestina gioca in Italia: il match a Napoli per raccogliere fondi per gli ospedali

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