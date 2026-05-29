Le pensioni di giugno 2026 saranno pagate secondo il calendario dell’Inps già stabilito. Sono previsti aumenti fino a 1.000 euro e ricalcoli con eventuali arretrati. Le date di pagamento sono già note, ma ci saranno modifiche sugli importi e sui ricalcoli rispetto agli anni precedenti. Le procedure di pagamento rimangono invariate, con le pensioni distribuite nelle date fissate dall’ente previdenziale. Non ci sono ancora dettagli sui tempi precisi di eventuali aggiornamenti o arretrati.

A giugno 2026 le pensioni verranno pagate secondo un calendario prestabilito dall’Inps già da tempo. Ma ci saranno novità rilevanti sul fronte degli importi e dei ricalcoli con relativi arretrati. Ecco cosa sapere su date, modalità di pagamento e principali aggiornamenti del cedolino. Il pagamento delle pensioni di giugno. Il pagamento delle pensioni avverrà lunedì 1° giugno 2026, primo giorno bancabile del mese, come stabilito dal calendario ufficiale Inps. In questa data saranno accreditati i trattamenti pensionistici, previdenziali e assistenziali destinati sia a chi riceve l’importo su conto corrente bancario o postale sia a chi utilizza libretti o carte abilitate Per chi ritira la pensione in contanti presso Poste Italiane (solo per importi fino a 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensioni giugno, le date dei pagamenti: aumenti in arrivo fino a 1.000 euro

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PENSIONI GIUGNO Maxi Aumenti INPS con Arretrati Ecco Chi Li Riceve

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