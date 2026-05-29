Le pensioni di giugno saranno pagate a partire dal primo giorno del mese, con date variabili a seconda delle lettere iniziali del cognome. Chi ha un cognome che inizia con S riceverà il pagamento tra il 2 e il 5 giugno. Sono stati effettuati ricalcoli per alcuni ex dipendenti pubblici, che riceveranno arretrati dovuti a errori di aliquota. Le somme saranno accreditate nelle stessa data del pagamento regolare.

? Domande chiave Quando riceverai il pagamento se il tuo cognome inizia con S?. Quali ex dipendenti pubblici riceveranno gli arretrati per errore di aliquota?. Quanto riceveranno in totale i grandi invalidi con i nuovi aumenti?. Perché l'aumento della pensione rischia di sparire con le nuove tasse?.? In Breve Pagamenti postali fino a 1.000 euro divisi per gruppi alfabetici tra 1 e 8 giugno.. Ricalcoli automatici per ex Inpdap con versamento arretrati e interessi legali maturati.. Assegni accompagnatore militare aumentati a 1.000 euro per gravi e 500 per medi.. Impatto degli aumenti limitato dalle addizionali regionali e comunali e conguagli Irpef 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pensioni a giugno: calendario pagamenti e ricalcoli per gli ex dipendenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PENSIONI GIUGNO 2026 AUMENTI IN ARRIVO, PAGAMENTI INPS, ARRETRATI E DATE UFFICIALI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pagamenti Inps giugno 2026, il calendario: pensioni, assegno unico, Naspi. Tutte le date

Pensioni aprile, assegno più basso per gli arretrati: il calendario dei pagamentiLa pensione di aprile sarà disponibile il 1° aprile 2026, che cade in mezzo alla settimana e rappresenta il primo giorno bancabile senza ritardi...

Temi più discussi: Pensione di giugno 2026, il calendario dei pagamenti; Pagamenti INPS: il calendario completo di giugno 2026; Le date dei pagamenti Inps di giugno 2026, scopri il calendario; Cedolino pensione di giugno online: importi e calendario pagamenti.

QdR | INPS pagamenti giugno 2026: calendario pensioni e sussidi dlvr.it/TSk9FG Leggi di più x.com

INE Comunicado: Concours Pubblico 2026 del sistema INE: proporrà DESPEN il 13 giugno per la nuova applicazione dell'esame di conoscenze reddit

Pagamenti Inps, il calendario dei pagamenti di giugno. Quando arrivano Assegno unico, Adi e NaspiCalendario Inps giugno 2026: pensioni, Assegno Unico, ADI, NASpI e Carta acquisti. Le date dei pagamenti e degli accrediti ... quifinanza.it

INPS pagamenti giugno 2026: calendario pensioni e sussidiCalendario INPS giugno 2026: date pensioni, Assegno Unico, ADI, NASpI e principali sussidi per famiglie e lavoratori ... quotidianodiragusa.it