La consegna della " Penna d’Oro 2026 " da parte del presidente del Lions Club Copparo Marcello Chiozzi a Franca Facchini è la testimonianza di quanto grande sia la stima per la "capobanda" della straordinaria compagnia degli " Insieme X Caso " (IXC) che da anni produce spettacoli, ed oltre all’allegria e momenti di intenso riflessioni, dona solidarietà. Una serata di grandi emozioni durante la cerimonia di consegna dell’illustre premio che riconosce meriti in ambito artistico-culturale o sportivo. Il presidente del sodalizio lionistico di Copparo, Chiozzi ha messo in risalto come Franca Facchini, si sia distinta in ambito artistico con la sua mirabile regia della compagnia teatrale IXC, l’invidiabile inventiva ed originalità nello scrivere i testi e l’indubbia capacità recitativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Penna d’oro a Franca Facchini: "Riconosciuti i meriti artistici"

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