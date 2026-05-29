Pellegrinaggio Mariano Preghiera e convivialità

Un gruppo di fedeli ha partecipato a un pellegrinaggio mariano, con momenti di preghiera e convivialità. L’evento si è svolto in un luogo di devozione, attirando numerosi partecipanti da diverse zone. La giornata ha visto la recita di rosari e messe, seguite da incontri conviviali tra i presenti. Nessun incidente è stato segnalato, e l’afflusso di persone ha rispettato le previsioni. L’appuntamento si inserisce in una tradizione consolidata nel calendario locale.

Ci sono appuntamenti che non hanno bisogno di troppe presentazioni, perché sono scritti nel cuore e nel calendario di un intero territorio. Il Pellegrinaggio Mariano Diocesano, che da molti anni si snoda tra Marrucheti e Campagnatico, è uno di questi. Anche per il 2026, la Diocesi di Grosseto conferma quella che è ormai una tradizione e la scelta del percorso non cambia perché è proprio in quella ripetizione che si ritrova il senso della comunità: partire da Marrucheti per arrivare, passo dopo passo, ai piedi della Vergine nel Santuario diocesano di Campagnatico. La macchina organizzativa (che vede collaborare la parrocchia e la Proloco di Campagnatico) ha definito i tempi di una giornata che unisce fatica, preghiera e convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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