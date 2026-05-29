Pedalata della solidarietà in bici fino all’Abbazia
Domenica prossima si svolgerà la “Pedalata della Solidarietà” organizzata dalla sezione di Codigoro dell’Aido, in collaborazione con l’associazione “Veronica nel cuore”. La manifestazione prevede un percorso in bicicletta fino all’Abbazia. L’evento è dedicato alla raccolta fondi e al ricordo di una persona scomparsa, con lo scopo di promuovere la solidarietà e la memoria. La pedalata si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza l’utilizzo di mezzi motorizzati.
Si terrà domenica prossima organizzato dalla sezione di Codigoro dell’Aido la " Pedalata della Solidarietà " abbinata sempre al ricordo di " Veronica nel cuore ". La partenza è prevista per le 10 di mattina nella centralissima piazza Matteotti anche se le iscrizioni con ritiro della maglietta e del cappellino dell’amido, al costo di 10 euro, ma i bambini fin o a 10 anni non pagano, prenderanno il via fin dalle 9. Nell’iscrizione sono compresi i gadget ed il ristoro. Il percorso si snoda da piazza Garibaldi, le vie Prampolini, Riviera Cavallotti, Gramsci e viale Resistenza fino all’inizio della pista ciclabile, lungo la quale si proseguirà per Pontemaodino, l’ex-Enaoli ed infine passando nel sottopasso pedonale sotto la Romea si raggiungerà Pomposa, per poi arrivare fino a Corte Madonnina per il ristoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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