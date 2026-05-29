Pedalata della solidarietà in bici fino all’Abbazia

Notizia in breve

Domenica prossima si svolgerà la “Pedalata della Solidarietà” organizzata dalla sezione di Codigoro dell’Aido, in collaborazione con l’associazione “Veronica nel cuore”. La manifestazione prevede un percorso in bicicletta fino all’Abbazia. L’evento è dedicato alla raccolta fondi e al ricordo di una persona scomparsa, con lo scopo di promuovere la solidarietà e la memoria. La pedalata si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza l’utilizzo di mezzi motorizzati.