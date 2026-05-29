Paura a mezzanotte il piazzale va a fuoco | il rogo minaccia un locale e l' asilo

Poco dopo mezzanotte del 29 maggio, due squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in via della Repubblica, Meldola, per un incendio. Il rogo ha interessato un piazzale che si trova vicino a un locale e a un asilo. Le fiamme sono state domate senza segnalare danni a persone o edifici. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio.

Poco dopo la mezzanotte del 29 maggio, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì, provenienti dalla sede centrale, sono intervenute in via della Repubblica nel comune di Meldola a seguito di una segnalazione per incendio. Le fiamme hanno interessato del materiale depositato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roverbella, rogo nella bocciofila: i Vigili del Fuoco salvano il localeNella notte, un incendio ha interessato la bocciofila di Roverbella, interessando principalmente il magazzino alimentare.

Busto Garolfo, durante la grigliata con gli amici va a fuoco il locale cantina: un ustionatoIl 25 aprile a Busto Garolfo un incendio scoppiato nella cantina di una abitazione durante una grigliata ha provocato il ferimento di una persona,...

Temi più discussi: Legnaia in fiamme nella notte, paura vicino a una casa; Silvia Mezzanotte: La musica può ancora creare ponti reali tra le persone - MEI; Notte di paura in pieno centro. Tenta di violentare una giovane, torna libero con l’obbligo di firma; Incendio a Concorezzo, fiamme nella notte nei sotterranei della concessionaria auto Gp Car: paura e soccorsi tre uomini.

Ho scritto un romanzo su ragazze che sembravano avere tutto: feste, notti infinite, bellezza, amicizie perfette. Ma dietro quelle vite scintillanti c’era un vuoto che nessuno voleva ammettere. #AfterNightPrincesses parla proprio di questo: di amori che arrivano qu x.com

Incendio a Concorezzo, fiamme nella notte nei sotterranei della concessionaria auto Gp Car: paura e soccorsi tre uominiDal capannone si è alzata un’imponente colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie dei carabinieri e i mezzi del 118 ... milano.corriere.it

Incendio nella notte in una ditta del legno, fiamme e paura a PetrianoPETRIANO - Notte di paura a Petriano, in provincia di Pesaro Urbino, dove un violento incendio è divampato all’interno di una ditta di lavorazione del legno intorno a mezzanotte e mezza. Le fiamme ... corriereadriatico.it