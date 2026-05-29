Paul McCartney | il ragazzo di Liverpool non ha smesso di sognare

Da panorama.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un articolo analizza la distinzione tra nostalgia e memoria, evidenziando che la nostalgia spesso idealizza il passato, mentre la memoria lo considera nella sua complessità, con aspetti positivi e negativi.

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C’è una differenza sostanziale tra nostalgia e memoria. La nostalgia tende a idealizzare il passato; la memoria, invece, lo osserva per quello che è stato, con le sue luci e le sue ombre. È una distinzione che Paul McCartney sembra conoscere bene e che attraversa The Boys of Dungeon Lane, il ventisettesimo album solista di una carriera che, a questo punto, sfugge a qualsiasi parametro convenzionale. A 83 anni, l’ex Beatle avrebbe tutte le ragioni per vivere di rendita artistica. Potrebbe limitarsi a celebrare il proprio mito, a riproporre una formula collaudata o a trasformare ogni nuova uscita in un esercizio di autocelebrazione. Invece sceglie una strada diversa: tornare alle proprie origini per cercare qualcosa di ancora vivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Paul McCartney: il ragazzo di Liverpool non ha smesso di sognare
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Paul McCartney Early Liverpool Memories of Song Honey Hush

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