Patologie onco-ginecologiche | convegno su prevenzione diagnosi e cura

Sabato 30 maggio si svolgerà presso l’Hotel Reggio Calabria un convegno dedicato alle patologie onco-ginecologiche. L’evento si concentrerà sull’approccio multidisciplinare per la prevenzione, la diagnosi e la cura di queste malattie. La giornata riunirà professionisti del settore medico per discutere le ultime novità e strategie nel trattamento di queste patologie. È prevista anche una sessione dedicata alle nuove tecniche di diagnosi e alle modalità di prevenzione più efficaci.

Si terrà sabato 30 maggio presso E’ – Hotel Reggio Calabria, un importante convegno scientifico che avrà come focus il trattamento multidisciplinare delle patologie onco-ginecologiche dalla prevenzione, diagnosi e cura.I responsabili scientifici i biologi nutrizionisti Dr. Vincenzo Sofia e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Tumori ginecologici: prevenzione, reti oncologiche e parità di accesso

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