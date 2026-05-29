patologie neuromuscolari esperti a confronto

A Ferrara si svolgerà un convegno dedicato alle patologie neuromuscolari, con un focus su approccio multidisciplinare e modelli di presa in carico. L'evento riunisce esperti del settore per discutere le ultime novità e metodologie nel trattamento di queste patologie. La sessione mira a condividere conoscenze e pratiche cliniche, coinvolgendo professionisti di diverse specializzazioni. L'incontro si terrà in una sede dedicata, con partecipanti provenienti da varie regioni.

FERRARA Tutto pronto per il convegno scientifico ‘ Patologie neuromuscolari: approccio multidisciplinare e modelli di presa in carico ’. Un appuntamento promosso dalla sezione territoriale Uildm Ferrara (Unione Lotta Distrofia Muscolare) in programma sabato 6 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, alla sala Ex Refettorio di San Paolo. è la prima iniziativa pubblica dalla sua ricostituzione, a giugno 2025, con la presidenza di Claudio Benvenuti e la vicepresidenza di Cecilia Sorpilli. "Il tema scelto – ha ricordato l’assessora alle Politiche sociosanitarie, Cristina Coletti –, la presa in carico in rapporto alla multidisciplinarietà, chiama in causa la ricerca, l’umanizzazione delle cure, il sistema sanitario ma anche la famiglia, i caregiver. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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