patagonia contro pattie gonia

Un'azienda di abbigliamento outdoor ha intentato una causa contro una drag queen e attivista, chiedendo un dollaro di risarcimento. La causa riguarda l'uso di immagini e contenuti sui social media che coinvolgono l’attivista, senza autorizzazione. La querela è stata presentata in tribunale e si concentra sulla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale e di immagine. La controversia riguarda anche la possibilità di diffusione di contenuti ritenuti diffamatori o contro l’immagine dell’azienda.

L'azienda di abbigliamento da outdoor ha fatto causa per 1$ a una drag queen e attivista ambientalista per via del suo nome d'arte Patagonia, il cui nome deriva dalla regione montuosa tra Cile e Argentina e che è nota per il suo storico impegno ambientalista, ha fatto causa per la cifra simbolica di 1 dollaro, sostenendo che avrebbe preferito non farlo visto che condivide i valori dell’attivista, ma che si è reso necessario per proteggere il marchio. Pattie Gonia, il cui vero nome è Wyn Wiley, ha accusato l’azienda di volere invece «cancellare un’attivista» e che la causa sia «un tradimento dei valori di Patagonia». Wiley cominciò... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Patagonia v Pattie Gonia

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