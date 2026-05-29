Un percorso lungo gli argini del Canale Lunense è stato segnalato come opzione per passeggiate e spostamenti casa-lavoro. Si tratta di un itinerario che si estende lungo la Ciclovia Tirrenica, un percorso progettato per essere accessibile a tutti, residenti e pendolari. La strada si sviluppa lungo il canale, offrendo un collegamento alternativo per chi si muove tra le zone residenziali e le aree lavorative.

Dai residenti a chi si muove nel percorso casa-lavoro. Quello della Ciclovia Tirrenica è un percorso pensato per tutti. Nel tratto del Levante ligure si sviluppa prevalentemente lungo gli argini del Canale Lunense, con alcuni tratti a circolazione in promiscuo. Larga 3 metri e mezzo e con una pavimentazione in calcestruzzo drenante colorato (ad eccezione del tratto vicino all’area archeologica di Luni dove invece si è utilizzato calcestre) la Ciclovia Tirrenica del Levante Ligure fa parte di un progetto nazionale, non ancora del tutto realizzato, che snodandosi per circa 870 chilometri collega Ventimiglia a Roma. In grado di unire Liguria,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passeggiate o percorso casa-lavoro lungo gli argini del Canale Lunense

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