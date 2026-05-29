Passeggiata attraverso i luoghi del film Amici Miei

Da firenzetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 Maggio ultima passeggiata attraverso i luoghi del film "Amici Miei"Ultima domenica di Maggio ed ultima domenica della stagione per poter “Visitare Firenze attraverso i luoghi del film 'Amici miei” con un percorso tra 20 location per visitare la città ripercorrendo i luoghi più iconici. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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