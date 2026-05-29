Il candidato del centrodestra ha dichiarato che non ci sarà nessun apparentamento con altre liste e ha intenzione di continuare a incontrare i cittadini.

Sul fronte del centrodestra il candidato Angelo Pasini conferma che non ci sarà alcun apparentamento con altre liste e punta a organizzare altri appuntamenti di confronto coi cittadini. "Mentre i nostri competitor – ha annunciato ieri in una nota - in vista del turno elettorale di ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi si cimentano in esercizi di fantapolitica, tra apparentamento sì, apparentamento no, forse, noi siamo impegnati a organizzare una serie di appuntamenti con persone che chiedono di capire meglio il nostro progetto per Vignola, a partire dall’argomento sanità e dal piano di emergenzaurgenza territoriale. A tal proposito –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasini tira dritto per la sua strada: "Sanità, ascolterò i cittadini"

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