Partorisce nel bagno di casa con l’aiuto del 118 così è nato Ismaele

Intorno alle 16.30 di martedì 26 maggio, una donna ha iniziato ad avere contrazioni e ha sentito rompersi le acque. Con l’aiuto del 118, ha partorito nel bagno di casa il suo bambino, Ismaele. La donna ha dato alla luce il neonato senza ulteriori complicazioni. I soccorritori hanno assistito alla nascita e hanno preso in carico madre e bambino. La coppia si trovava in casa al momento dell’evento.

Intorno alle 16.30 del pomeriggio di martedì 26 maggio Carmen ha alcune contrazioni e, poco dopo, sente rompersi le acque. Si attiva per spostarsi in ospedale, ma capisce presto che Ismaele, il suo secondogenito, ha fretta di nascere. Mentre sta arrivando la nonna Antonietta, quindi, viene. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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