partito il totogiunta due assessori a fdi rebus incarico a piunti

È iniziato il processo di formazione della nuova giunta comunale, con due assessori di FdI già nominati. Nel frattempo, si lavora per assegnare l’incarico a un altro componente, con un rebus legato a Piunti. In queste ore, un rappresentante del partito sta cercando di definire i ruoli e le nomine, mentre si svolgono incontri e confronti per completare la squadra di governo locale.

Sono ore di lavoro e confronto per Nicola Mozzoni, impegnato nella definizione della nuova giunta comunale dopo l’insediamento in Comune. Il sindaco sta dialogando in questi giorni con i rappresentanti delle liste che lo hanno sostenuto nella corsa elettorale, con l’obiettivo di chiudere la composizione della squadra nel minor tempo possibile ma, al tempo stesso, evitando la possibilità di incomprensioni. Al momento la geografia politica parlerebbe di due assessori per Fratelli d’Italia e di un assessore per ciascuna delle liste elette in Consiglio comunale, con una eccezione per la lista Lega-Piunti. In questo caso, salvo cambiamenti, la scelta potrebbe cadere sull’ex sindaco Pasqualino Piunti, destinato però non a un ingresso in giunta ma alla presidenza del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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