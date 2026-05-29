Parma violenza sessuale sulla nipote | in carcere un 68enne ivoriano

Notizia in breve

Un uomo di 68 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver commesso violenze sessuali su una nipote di 12 anni. Le indagini hanno accertato più episodi di condotte sessuali nei confronti della minore. La donna è stata ascoltata dagli inquirenti e ha riferito dettagli delle aggressioni. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e si trova ora in custodia cautelare.