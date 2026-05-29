Il 30 maggio 2026 alle 18:00 si gioca la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal a Budapest. È il match decisivo per assegnare il trofeo continentale, con le formazioni e i convocati già annunciati. I parigini cercano di bissare il titolo vinto l’anno precedente, mentre i londinesi tentano di conquistare il primo successo in questa competizione. Le quote e i pronostici sono già disponibili.

Ultimo atto della Champions League, la gara più importante di tutte e quella che assegna il massimo trofeo continentale: a distanza di 12 mesi dal suo primo titolo i campioni uscenti del Paris Saint Germain scenderanno in campo contro l’Arsenal di Arteta. I parigini vanno per la conferma in una stagione magari non sfolgorante come quella passata ma che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Finale Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. A Budapest Parigini a caccia del bis europeo

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Champions League final atmosphere — fans gather in BudapestArsenal vs PSGUCL Final 2026

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