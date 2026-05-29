Parco nazionale dell’Aspromonte i carabinieri forestali salvano cinque cuccioli di cane meticcio

I carabinieri forestali del Parco Nazionale dell’Aspromonte hanno soccorso cinque cuccioli di cane meticcio trovati in difficoltà. L’intervento fa parte delle attività quotidiane di controllo e tutela svolte nel territorio, che includono anche la salvaguardia del benessere animale. La presenza costante delle forze dell’ordine mira a garantire la sicurezza e la legalità all’interno dell’area protetta.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e presidio del territorio svolta dai carabinieri forestali del Reparto carabinieri Parco Nazionale dell’Aspromonte, impegnati quotidianamente nella tutela dell’ambiente, della legalità e del benessere animale all’interno dell’area protetta aspromontana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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