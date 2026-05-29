Panicucci saluta Vecchi a Mattino 5 e il pubblico riapre il caso del fuori onda di Striscia la Notizia nel 2019
Durante l'ultimo appuntamento stagionale di Mattino 5, il saluto tra una conduttrice e un ospite ha suscitato reazioni sui social. Il pubblico ha riaperto il dibattito sul fuori onda di un servizio andato in onda nel 2019 su Striscia la Notizia. La scena, che ha coinvolto i due protagonisti, ha riacceso le discussioni online e portato alla luce vecchie polemiche legate a quel momento.
Il commiato di fine stagione tra Panicucci e Vecchi a Mattino 5 fa discutere il web. Ma dietro il tam tam c'è ancora l'ombra del fuori onda del 2019 mandato in onda da Striscia la Notizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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