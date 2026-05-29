Panicucci saluta Vecchi a Mattino 5 e il pubblico riapre il caso del fuori onda di Striscia la Notizia nel 2019

Notizia in breve

Durante l'ultimo appuntamento stagionale di Mattino 5, il saluto tra una conduttrice e un ospite ha suscitato reazioni sui social. Il pubblico ha riaperto il dibattito sul fuori onda di un servizio andato in onda nel 2019 su Striscia la Notizia. La scena, che ha coinvolto i due protagonisti, ha riacceso le discussioni online e portato alla luce vecchie polemiche legate a quel momento.