Il governatore ha affermato che bisogna puntare sui giovani e che l’intelligenza artificiale può essere utile, ma bisogna fare attenzione ai lavoratori. Nelle sue considerazioni finali, ha sottolineato come la situazione internazionale sia cambiata drasticamente a causa del conflitto nel Golfo Persico.

La crisi dell’ordine mondiale innescata dai conflitti in corso mette l’Italia davanti ad una sfida molto ardua, ma necessaria: aumentare con decisione la produttività dell’economia, che pur avendo mostrato dal 2019 una buona tenuta ora ha una crescita molto modesta. Le politiche pubbliche devono abbassare il debito statale per liberare risorse da destinar a politiche sociali e sviluppo, e si devono affrontare le debolezze che da decenni frenano l’economia italiana: “La scarsa innovazione, i bassi livelli di capitale umano, la dipendenza energetica. Lo sforzo di investimento degli ultimi anni va proseguito e reso più efficace, migliorando la qualità dell’azione pubblica”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Panetta: «Puntare sui giovani. Sì all’AI ma attenzione ai lavoratori»

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