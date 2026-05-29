L'intelligenza artificiale rappresenta una sfida concreta per l'Italia, secondo un esperto. Si evidenzia la necessità di tutelare i lavoratori mentre si sviluppano nuove tecnologie. Tra i settori a rischio ci sono quelli tradizionali e manifatturieri, che potrebbero rimanere esclusi dai vantaggi della robotica. La questione riguarda anche come evitare di ripetere gli errori degli anni Novanta, quando la transizione tecnologica fu gestita senza adeguate misure di protezione.

? Punti chiave Come può l'IA evitare che l'Italia ripeta gli errori degli anni novanta?. Quali settori produttivi rischiano di restare esclusi dai benefici della robotica?. Perché la crisi energetica nel Golfo minaccia i piani di digitalizzazione?. Come potrà lo Stato proteggere i lavoratori sostituiti dalle nuove tecnologie?.? In Breve Tensioni nello stretto di Hormuz causano rincari energetici e materie prime.. Rischio di ripetere il ritardo tecnologico subito dall'Italia negli anni novanta.. Necessità di programmi di riqualificazione per lavoratori esposti ai cambiamenti strutturali.. Concorrenza cinese nei mercati asiatici minaccia i settori meccanico e farmaceutico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Panetta: l’AI è la sfida per l’Italia, serve tutela per i lavoratori

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