Panetta | IA motore economico ma i conflitti rischiano inflazione al 6%

Notizia in breve

Il responsabile di un ente ha dichiarato che l'intelligenza artificiale rappresenta un motore per l'economia, ma ha avvertito che i conflitti internazionali potrebbero portare a un'inflazione del 6%. Ha anche sollevato preoccupazioni sul rischio che l'Europa possa rimanere fuori dal controllo delle tecnologie più avanzate, mentre si discute su come l'IA possa non accentuare ulteriormente il divario sociale.