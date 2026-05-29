Le telecamere installate nel quartiere Dragotto sono state definite inefficaci da un rappresentante locale, evidenziando la difficoltà di identificare i criminali che agiscono con volti coperti. Le 60 telecamere non hanno impedito recenti atti illeciti, secondo le autorità. Nel frattempo, gli imprenditori del quartiere non hanno richiesto i fondi disponibili per gli indennizzi, anche se le ragioni di questa scelta non sono state chiarite pubblicamente.

? Punti chiave Come possono le telecamere fermare criminali che agiscono con volti coperti?. Perché gli imprenditori palermitani non richiedono i fondi per gli indennizzi?. Cosa nasconde la nuova strategia della mafia per ottenere consenso sociale?. Chi sono i soggetti che guidano i "cani al guinzaglio" nelle strade?.? In Breve Schifani annuncia rimpiazzo fondo indennizzi regionale basato sulla legge 20 del 1999.. Irfis mette a disposizione 200 mila euro per imprese colpite da estorsione o usura.. Testaverde e Rizzolo partecipano alla commissione insieme a Schifani e al sindaco Lagalla.. Cracolici avverte della mafia che usa nuclei familiari per mantenere continuità identitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, Dragotto: «Le 60 telecamere di Piantedosi sono inefficaci»

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