Il portiere del Torino ha concluso una stagione positiva, dimostrando affidabilità tra i pali e mantenendo alta la concentrazione. Durante l’anno, ha scherzato con i compagni e ha spesso parato con efficacia. Nel ritiro, si è occupato anche di gestire la squadra, mantenendo un ruolo di riferimento nello spogliatoio. La sua presenza ha contribuito alla continuità della squadra, che ha ottenuto risultati importanti nel campionato appena concluso.

Uno da Toro. Che Alberto Paleari avesse lo spirito giusto per vestire la maglia granata lo si era capito subito, da quando arrivò nell’estate del 2024 per affiancare Vanja Milinkovic-Savic. Il campionato appena finito ha dimostrato che il numero 1 che porta sulla maglia non è un caso. Paleari è stato il portiere del Torino per gran parte della stagione, dall’8a giornata di Serie A alla 12a e poi dalla 15a fino alla fine. Non gli era mai capitato di giocare così tanto nel massimo campionato. Ha collezionato 9 clean sheet, come i compagni ha vissuto giornate difficili — su tutte, le due partite contro il Como —, ma il bilancio resta positivo, per quello che ha mostrato in campo e per quello che ha dimostrato fuori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paleari, numero 1 da Toro: un anno magico tra scherzi e parate

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