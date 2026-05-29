Palazzo Cogne | la sentenza UE mette in crisi il nuovo studentato
La Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza che mette in discussione il progetto di un nuovo studentato nel palazzo Cogne. La decisione potrebbe influenzare la firma del contratto con Ream, azienda coinvolta nel progetto. Contestualmente, la Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile un quesito posto dalla regione riguardo all’iter amministrativo del progetto.
? Domande chiave Come influirà la sentenza europea sulla firma del contratto con Ream? Perché la Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile il quesito regionale? Quali rischi corre il fondo Emilius dopo il blocco della procedura? Come cambierà la disponibilità di alloggi per gli studenti di Aosta??? In Breve Investimento totale di 14 milioni di euro per la riqualificazione di Palazzo Cogne. Regione prevede 9 milioni di euro per la dotazione del fondo Emilius. Progetto prevede 70 posti letto per . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Bosnia, il gasdotto da 1,5 miliardi che mette in crisi l’UEL'Unione Europea ha comunicato alla Bosnia l'irregolarità di un contratto da 1,5 miliardi di dollari con una società statunitense, riguardante un...
Kallas: l’imprevedibilità degli USA mette in crisi i legami UEIl segretario di Stato ha affermato che l’imprevedibilità delle decisioni degli Stati Uniti sta mettendo sotto pressione i rapporti tra l’Unione...