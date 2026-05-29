Durante la seduta del Consiglio Comunale, il consigliere ha ringraziato i cittadini per il sostegno ricevuto. Ha dichiarato che continuerà a lavorare con impegno e responsabilità, sottolineando l'importanza del ruolo di rappresentante elettivo. La discussione si è concentrata sulle prossime iniziative amministrative, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Tempo di lettura: 2 minuti Stefano Zollo, candidato della lista “SiAmo Paduli” e segretario cittadino di Forza Italia, desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che, in occasione delle elezioni comunali, hanno scelto di accordargli la propria fiducia, consentendogli di essere eletto in Consiglio Comunale con 107 preferenze. Un ringraziamento sincero va anche a quanti hanno sostenuto gli altri candidati della lista “SiAmo Paduli”, contribuendo con il proprio voto al risultato complessivo della squadra e al percorso politico condiviso. “ Un risultato che mi onora profondamente e che rappresenta per me una grande responsabilità nei confronti dell’intera comunità padulese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paduli, Zollo in Consiglio Comunale: “Grazie ai cittadini, continuerò con impegno e responsabilità”

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