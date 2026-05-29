Stefano Zollo è stato eletto in Consiglio Comunale con 107 preferenze. Ha ringraziato i cittadini per il voto e ha promesso di vigilare sull’operato dell’amministrazione.

Zollo entra in Consiglio Comunale con 107 preferenze: ringraziamento ai cittadini e promessa di vigilanza sull’operato amministrativo. Stefano Zollo, candidato della lista “SiAmo Paduli” e segretario cittadino di Forza Italia, desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che, in occasione delle elezioni comunali, hanno scelto di accordargli la propria fiducia, consentendogli di essere eletto in Consiglio Comunale con 107 preferenze. Un ringraziamento sincero va anche a quanti hanno sostenuto gli altri candidati della lista “SiAmo Paduli”, contribuendo con il proprio voto al risultato complessivo della squadra e al percorso politico condiviso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Paduli, Stefano Zollo eletto: impegno e responsabilità per la città

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