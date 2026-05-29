Per otto giorni, si svolge il 'Dance festival' senza età, con numerose iniziative dedicate alla danza. Tra gli eventi, si tiene anche una serata in giallo, con spettacoli e workshop aperti a tutti. L’obiettivo è offrire un programma completo che coinvolga diverse fasce di pubblico, promuovendo la danza come forma di espressione per ogni età. La manifestazione si svolge in diverse location della città.

Creare un punto di riferimento per la danza a 360 gradi per tutte le età. Con questa mission la scuola di ballo grossetana Odissea 2001, presenta ’Dance festival’, la otto giorni dedicata alla danza da domenica al 7 giugno per mettere in mostra le proprie capacità o semplicemente per mettersi in gioco, o in ’ballo’. Le giornate si svolgeranno nel palasport in via Lago di Varano e sabato 6 giugno arrivano Mattia Zenzola e Alessa Pecchia, volti noti della trasmissione televisiva ’Amici’ con uno stage. Si inizia però domenica alle 19 con lezioni gratuite di tango argentino con il maestro Maurizio Ginanneschi, poi lunedì dalle 21.30 per i più giovani ci sarà il dj set con Savage tour live by Dime, martedì 2 giugno alle 21 ballo liscio con l’orchestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Otto giorni di iniziative ’Dance festival’ senza età. E con una serata in giallo

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