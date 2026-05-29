Durante la trasmissione, la Presidente della Regione Sardegna ha criticato la leader di un partito, chiedendo cosa dovrebbe fare prima. La discussione, condotta da Lilli Gruber, si è concentrata sui futuri possibili per la guida del centrosinistra. Nessun altro dettaglio sulle posizioni o sui nomi coinvolti è stato fornito durante il collegamento. La conversazione si è svolta in diretta, nel corso di Otto e mezzo, trasmesso su La7.

Ospite nello studio di Otto e mezzo, talk di approfondimento di La7 in onda in prima serata dopo il tg di Mentana, la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde commenta con Lilli Gruber i possibili scenari futuri per la leadership del centrosinistra. Quando la conduttrice le chiede un parere su Silvia Salis come possibile leader del centrosinistra, la Todde frena la corsa: “Ha ereditato una città difficile, deve governare Genova e dare prova di amministrazione, poi una persona può avere giustamente le proprie ambizioni. Io? Neanche per idea, io sono ancorata ai miei cittadini e sono voluta tornare in Sardegna dopo decenni, una vita spesa fuori e finché i miei cittadini mi danno fiducia sono felicissima di governare la Sardegna, auguro di ricandidarmi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, Alessandra Todde stronca Silvia Salis leader: "Cosa deve fare prima"

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