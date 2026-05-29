Ostia sit-in e sciopero della fame sotto il X Municipio | l’allarme di Confesercenti

Un gruppo di commercianti ha organizzato un sit-in e uno sciopero della fame di un giorno sotto il X Municipio. L’iniziativa, annunciata tramite volantini, mira a sensibilizzare sulle difficoltà delle imprese locali, che secondo i manifestanti, sono in crisi e “hanno fame”. L’azione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di alcuni passanti e passanti. La protesta si è conclusa nel pomeriggio.

Ostia, 29 maggio 2026 – “Lanciamo un sit-in e facciamo uno sciopero della fame per un giorno perché ‘ le imprese hanno fame ‘, come recita il nostro volantino. La protesta nasce dalla necessità di incontrare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per ottenere un suo impegno ad aiutare le imprese di Ostia, a cominciare dagli stabilimenti balneari, che hanno chiuso”. Ad affermarlo è Valentina Fabbri Bianconi, presidente di Confesercenti Ostia, interpellata dall’Adnkronos, in merito alla difficile situazione che, a cascata, stanno vivendo molte attività del litorale romano, come gli artigiani e i ristoratori e gli stessi agenti immobiliari che non riescono ad affittare le case. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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