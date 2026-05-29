Osteopatia nel SSN | arrivano le ricette del medico di base

Dal 2024, i medici di base potranno prescrivere trattamenti di osteopatia nel Servizio sanitario nazionale, con ricette valide per le sedute. Restano ancora da definire i costi a carico dei pazienti e le modalità di controllo sulla qualità delle prestazioni. Non è ancora chiaro chi sarà responsabile della verifica della corretta esecuzione dei trattamenti una volta istituito l’Albo professionale.

? Domande chiave Come cambierà il costo delle sedute per i pazienti italiani?. Chi controllerà la qualità dei trattamenti dopo l'istituzione dell'Albo?. Come faranno le università a verificare i titoli dei professionisti attivi?. Perché i medici di base potranno finalmente prescrivere queste prestazioni?.? In Breve Percorso normativo avviato nel 2018 con legge Lorenzin e aggiornato nel 2021 e 2023.. Nuovo albo professionale per vigilare su circa 15.000 o 20.000 professionisti attivi.. Riduzione spesa out-of-pocket per i cittadini tramite prescrizioni mediche nel sistema pubblico.. Mauro Longobardi coordina il passaggio verso standard qualitativi certificati dalle università. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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