Ospedale San Donato in oncologia arriva un nuovo monitor multiparametrico
Un nuovo monitor multiparametrico è stato installato nell’Unità di Oncologia Medica dell’ospedale di Arezzo. La strumentazione entrerà in funzione oggi, sostituendo quella precedente. La struttura sanitaria non ha comunicato il costo dell’acquisto né il nome del fornitore. La direzione dell’ospedale ha confermato che il nuovo apparecchio sarà utilizzato per migliorare la monitorizzazione dei pazienti oncologici.
Arezzo, 29 maggio 2026 – Un monitor multiparametrico da oggi va ad implementare la dotazione strumentale dell’Unità operativa complessa di Oncologia Medica dell’ospedale di Arezzo diretta dal dr. Carlo Milandri. A donarlo Maria Caneschi, Francesco Caneschi e Diego Fortini, i nipoti di Elisabetta Fortini, per diversi anni paziente del reparto e scomparsa alcuni mesi fa. La strumentazione è stata installata all’interno dell’ambulatorio prelievi, al piano terra della palazzina che ospita la struttura di Oncologia. Supporterà il personale infermieristico e medico durante l’assistenza ai pazienti che si sottopongono a terapia. «La strumentazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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