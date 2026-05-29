ospedale san donato in oncologia arriva un nuovo monitor multiparametrico

Notizia in breve

Un nuovo monitor multiparametrico è stato installato nell’Unità di Oncologia Medica dell’ospedale di Arezzo. La strumentazione entrerà in funzione oggi, sostituendo quella precedente. La struttura sanitaria non ha comunicato il costo dell’acquisto né il nome del fornitore. La direzione dell’ospedale ha confermato che il nuovo apparecchio sarà utilizzato per migliorare la monitorizzazione dei pazienti oncologici.