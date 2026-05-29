Ospedale Livorno | inaugurata la Stanza del silenzio dedicata a meditazione preghiera e riflessione

All'ospedale di Livorno è stata inaugurata la “Stanza del silenzio”, uno spazio dedicato alla meditazione, alla preghiera, alla riflessione, pensato per accogliere persone di qualsiasi fede religiosa, così come anche i non credenti. Sarà sarà aperta ai pazienti, ai loro familiari, amici, nonché. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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