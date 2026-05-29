La Regione ha approvato la realizzazione di un ospedale e di una Casa di Comunità a Castel San Giorgio. La decisione riporta la sanità territoriale tra le priorità dell’edilizia sanitaria campana. La notizia riguarda un intervento che mira a migliorare i servizi sanitari nelle zone periferiche. La conferma arriva dopo un iter di approvazione che coinvolge le autorità regionali. La progettazione e i lavori sono ora in fase di definizione.

Tempo di lettura: 3 minuti La sanità territoriale torna al centro della programmazione regionale e Castel San Giorgio conquista un posto tra le priorità dell’edilizia sanitaria campana. Una decisione che il circolo del Partito democratico “Carmine De Caro” accoglie con soddisfazione, leggendo nell’approvazione della delibera regionale numero 185, del 20 maggio scorso, un passaggio decisivo per il futuro assistenziale dell’intero Agro nocerino-sarnese. La giunta regionale della Campania ha infatti inserito tra gli interventi prioritari la realizzazione dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Castel San Giorgio, opere considerate strategiche per rafforzare la medicina di prossimità e garantire servizi più accessibili ai cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ospedale e Casa di Comunità a Castel San Giorgio: arriva il via libera della Regione

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