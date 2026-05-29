Ospedale cura del cinema per i bambini

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ospedale di Sassuolo si distingue come centro di innovazione, offrendo non solo servizi sanitari ma anche progetti di cura innovativi dedicati ai bambini. Recentemente, è stato avviato un programma che utilizza il cinema come strumento terapeutico, coinvolgendo i piccoli pazienti in attività che combinano intrattenimento e supporto psicologico. Questa iniziativa mira a migliorare il benessere dei bambini durante il percorso di cura, integrando approcci creativi nel trattamento.

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Si conferma polo di innovazione, l’Ospedale di Sassuolo. E non solo nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, ma anche nella sperimentazione di progetti di cura che mettono la persona al centro. I bambini, in questo caso, ed in particolare quelli che trascorrono un periodo di degenza nei reparti del nosocomio cittadino: presso la piccola scuola ospedaliera i pazienti di età compresa tra 3 e 15 anni potranno infatti sperimentare, oltre alla consueta attività didattica, anche la cineterapia, seguiti dai loro educatori dell’Istituto Comprensivo Sassuolo 2° Nord. Si chiama ‘Cinema in ospedale’, l’iniziativa messa a punto dalla struttura di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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