Orizzonte apre all' apparentamento | cambia il consiglio comunale
Giovedì 28 maggio, il consiglio comunale ha visto tre cambi di maggioranza in meno di otto ore. Orizzonte ha aperto all'apparentamento, modificando gli equilibri politici. La giornata è stata caratterizzata da spostamenti e alleanze che hanno ridefinito la composizione dell'assemblea. Nessun dettaglio sui nomi o sui gruppi coinvolti, ma l’andamento ha evidenziato un susseguirsi rapido di mosse e contrattazioni. La situazione è rimasta fluida fino all’ultimo, con successive variazioni nelle alleanze politiche.
In poco meno di otto ore, giovedì 28 maggio, il risiko degli apparentamenti ha cambiato faccia tre volte. La mattinata aveva portato il comunicato di Orizzonte per Lecco, che ha dichiarato l'apparentamento "lo strumento più coerente, trasparente e rispettoso nei confronti degli elettori" per il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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