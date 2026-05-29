Orizzonte apre all' apparentamento | cambia il consiglio comunale

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio, il consiglio comunale ha visto tre cambi di maggioranza in meno di otto ore. Orizzonte ha aperto all'apparentamento, modificando gli equilibri politici. La giornata è stata caratterizzata da spostamenti e alleanze che hanno ridefinito la composizione dell'assemblea. Nessun dettaglio sui nomi o sui gruppi coinvolti, ma l’andamento ha evidenziato un susseguirsi rapido di mosse e contrattazioni. La situazione è rimasta fluida fino all’ultimo, con successive variazioni nelle alleanze politiche.