Una nuova variante di biscotto viola con il sapore degli hotteok è stata lanciata da Oreo in collaborazione con il gruppo BTS. La confezione presenta 13 motivi incisi sulla superficie, senza specificare i criteri di selezione. Il prodotto combina il gusto dolce degli hotteok, un dolce tradizionale coreano, con la forma e il colore distintivi di Oreo. La distribuzione è limitata e disponibile in alcuni mercati asiatici.

? Punti chiave Quale sapore coreano si nasconde nel cuore di questi biscotti viola?. Come sono stati scelti i 13 motivi incisi sulla superficie?. Dove potrai trovare le confezioni per tentare la fortuna con i concerti?. Perché il colore viola è diventato il simbolo del legame ARMY?.? In Breve Prevendita online dal 1 giugno e lancio globale l'8 giugno in 80 Paesi.. Biscotti viola con 13 motivi incisi tra nomi dei membri e simboli fandom.. Ripieno al gusto hotteok ispirato ai ricordi d'infanzia dei musicisti coreani.. Concorso tramite QR code sulle confezioni per vincere biglietti concerti BTS.. Dal 1° giugno inizierà la prevendita online per l’edizione limitata di Oreo ispirata ai BTS, con il lancio ufficiale della distribuzione previsto per l’8 giugno in oltre 80 Paesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oreo e BTS: arriva il biscotto viola con il gusto degli hotteok

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Temi più discussi: Oreo, in arrivo i biscotti dei BTS; BTS e Oreo lanciano una collaborazione globale; Oreo diventa viola: la nuova edizione limitata ispirata ai BTS; I BTS scatenano l'entusiasmo dei fan del K-pop con un'edizione limitata di biscotti OREO e BTS.

La collaborazione #BTSxOREO affonda le proprie radici nella tradizione coreana La farcitura classica degli Oreo sarà infatti sostituita da una ispirata all'hotteok, dolcetto coreano solitamente ripieno di zucchero di canna, frutta secca e cannella ©ARMYF x.com

Discussione su BTS × OREO reddit

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