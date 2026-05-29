L’Ordine delle professioni infermieristiche di Catanzaro ha aperto un dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle cure. Si discute se questa tecnologia possa sostituire l’empatia nel rapporto tra infermiere e paziente. Attualmente, l’IA viene impiegata per automatizzare alcune attività, ma non sostituisce ancora il contatto umano. La questione centrale riguarda i limiti di questa innovazione e il rischio di perdere il lato umano nelle pratiche assistenziali.

? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale sostituire l'empatia nel rapporto con il paziente?. Quali nuove responsabilità affrontano gli infermieri con il nuovo Codice Deontologico?. Come si protegge il benessere degli operatori dal rischio di burnout?. Perché la tecnologia rischia di trasformare il gesto clinico in meccanica?.? In Breve Sabato 30 maggio 2026 l'evento riunisce settanta professionisti presso la Sala Convegni OPI Catanzaro.. Interventi di C. Capellupo, E. Cutullè, S. Tramontana, A. Pugliese, R. Sinopoli, S. Ranieri, L. Carvello e A. Condito.. La lectio magistralis di A. Filippini affronta il rapporto tra intelligenza artificiale ed empatia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OPI Catanzaro: nuovi confini tra tecnologia e umanità nelle cure

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