Opere Pnrr Foti | Entriamo nell’ultimo miglio ma non sarà lo Stato a mantenerle

A un mese dalla scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il sottosegretario commenta che si sta entrando nella fase finale delle opere finanziate, ma sottolinea che non sarà lo Stato a occuparsi della manutenzione futura. Secondo quanto dichiarato, le risorse per la gestione non sono previste nel piano, lasciando il problema del mantenimento alle amministrazioni locali o ad altri soggetti. La questione del “dopo” rimane aperta, senza indicazioni precise su come verranno gestiti gli interventi una volta completati.

Stezzano. Il nodo è il “dopo”. A un mese dalla scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti lascia intendere che non sarà lo Stato a farsi automaticamente carico dei costi futuri delle opere finanziate con il Piano. Ospite di un convegno promosso da Cesvi e Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, il ministro risponde in modo indiretto alla domanda sulle risorse necessarie per garantire funzionamento e gestione degli interventi Pnrr una volta terminata la fase straordinaria degli investimenti. “Dobbiamo abituarci a non pensare sempre che le infrastrutture le debba mantenere lo Stato centrale”, afferma Foti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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