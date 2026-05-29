L’autopsia sull’operaio di 30 anni morto schiacciato da una pressa in una fabbrica di Spianate è stata rimandata a causa di alcuni ritardi nelle procedure. La Procura ha deciso di prendersi ancora qualche giorno per completare gli accertamenti prima di esaminare i risultati. La vittima lavorava presso l’azienda Cora srl, dove si è verificato l’incidente.

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere con esattezza le cause della morte di Giacomo Pucci, l’operaio trentenne rimasto schiacciato da una pressa nell’azienda dove lavorava, la Cora srl di Spianate. La Procura ha infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma non sono ancora stati inviati gli avvisi di garanzia e dunque l’autopsia sul corpo potrebbe slittare anche alla prossima settimana. Gli inquirenti stanno infatti attendendo di avere un quadro più chiaro – anche grazie alle testimonianze acquisite dai colleghi - di ciò che è accaduto martedì mattina all’interno dell’impresa, se le procedure, i mezzi e la postazione di Giacomo Pucci fossero a norma al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operaio morto in fabbrica. La Procura prende tempo. Slitta l’esame autoptico

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