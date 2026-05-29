OpenAI aggiorna GPT-5.5 Instant | risposte più naturali e meno elenchi
OpenAI ha rilasciato un aggiornamento per GPT-5.5 Instant, disponibile su ChatGPT e nell’API. L’aggiornamento mira a rendere le risposte più naturali e meno strutturate come elenchi puntati. Non sono state fornite dettagli specifici su modifiche tecniche o funzionalità aggiuntive. L’obiettivo dichiarato è migliorare la fluidità delle risposte fornite dal modello. L’update è stato distribuito contemporaneamente su entrambe le piattaforme.
OpenAI ha rilasciato oggi aggiornamento GPT-5.5 Instant su ChatGPT e nell'API per migliorare stile e qualità delle risposte: il modello, spiega una nota, risulta ora più leggibile, più naturale nelle conversazioni quotidiane e con un ritmo più fluido nelle attività di assistenza pratica, con meno risposte eccessivamente lunghe o strutturate in elenchi puntati. Addio alla funzione canvas Con questo aggiornamento, la funzionalità canvas non sarà più disponibile in GPT-5.5 Instant o GPT-5.5 Thinking: scrittura e programmazione sono ora supportate direttamente nelle risposte in chat tramite blocchi di testo e di codice. Gli utenti a pagamento potranno continuare a utilizzare canvas per un periodo limitato attraverso i modelli precedenti, fino alla loro dismissione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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