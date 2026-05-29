One Piece conquista Milano inaugurato il pop-up store ufficiale | photo opportunity caccia al tesoro e gadget gratis
A Milano è stato inaugurato il pop-up store ufficiale di One Piece, con attività come foto opportunità, caccia al tesoro e distribuzione di gadget gratuiti. L'apertura ha attirato numerosi visitatori fin dalle prime ore, tra fan e curiosi. L'evento si svolge nella zona centrale della città, coinvolgendo il pubblico con iniziative dedicate alla serie. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'apertura o sui numeri di partecipanti.
Milano si tinge dei colori della Rotta Maggiore. One Piece ha fatto il suo ingresso ufficiale nel cuore della città, scatenando fin dalle prime ore l'entusiasmo di fan, appassionati e curiosi. Il celebre punto vendita Mondadori Duomo è stato letteralmente trasformato in un’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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