One Piece conquista Milano inaugurato il pop-up store ufficiale | photo opportunity caccia al tesoro e gadget gratis

Notizia in breve

A Milano è stato inaugurato il pop-up store ufficiale di One Piece, con attività come foto opportunità, caccia al tesoro e distribuzione di gadget gratuiti. L'apertura ha attirato numerosi visitatori fin dalle prime ore, tra fan e curiosi. L'evento si svolge nella zona centrale della città, coinvolgendo il pubblico con iniziative dedicate alla serie. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'apertura o sui numeri di partecipanti.