Omicidi efferati e processi simbolo i legali triestini dei grandi delitti degli ultimi 40 anni
Negli ultimi 40 anni, gli studi legali di Trieste si sono occupati di casi come omicidi efferati, femminicidi, violenze sessuali e processi simbolo. Le vicende sono spesso finite nelle cronache nazionali e hanno coinvolto avvocati triestini con ruoli di rilievo nei procedimenti giudiziari più noti. Tra le questioni trattate ci sono anche indagini su terrorismo, mafia del Nordest e cold case. La loro attività si è svolta in un contesto di grande attenzione mediatica e di complessità legale.
Omicidi, terrorismo, mafia del Nordest, femminicidi, violenze sessuali, processi simbolo e cold case: dopo il dossier sugli studi legali storici di Trieste, torniamo nelle aule di tribunale, raccontando le storie professionali degli avvocati triestini i cui nomi appaiono spesso nelle cronache. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
PROCESSI DI PUGLIA PROCESSO OMICIDIO MARGHERITO 5^ PUNTATA DEL 05 MAGGIO 2026
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