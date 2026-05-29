Omicidi efferati e processi simbolo i legali triestini dei grandi delitti degli ultimi 40 anni

Notizia in breve

Negli ultimi 40 anni, gli studi legali di Trieste si sono occupati di casi come omicidi efferati, femminicidi, violenze sessuali e processi simbolo. Le vicende sono spesso finite nelle cronache nazionali e hanno coinvolto avvocati triestini con ruoli di rilievo nei procedimenti giudiziari più noti. Tra le questioni trattate ci sono anche indagini su terrorismo, mafia del Nordest e cold case. La loro attività si è svolta in un contesto di grande attenzione mediatica e di complessità legale.