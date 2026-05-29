oltrepassare i confini e muoversi con stile un viaggio attraverso il tempo e lo spazio

Un passeggero è stato fermato all’aeroporto con un bagaglio contenente oltre 10.000 euro in contanti, senza giustificare la provenienza. La somma è stata sequestrata dalle autorità di frontiera. L’uomo ha dichiarato di avervi viaggiato da un paese dell’Unione Europea. Non sono stati trovati documenti che attestino la provenienza del denaro. È in corso l’indagine per verificare eventuali reati collegati al trasferimento di denaro contante oltre i limiti consentiti.

Nell’epoca d’oro dell’aviazione civile, attraversare i fusi orari era sinonimo di eleganza, avventura e status. Oggi, gli orologi capaci di calcolare simultaneamente più fusi orari non sono semplici strumenti di misurazione, ma rappresentano il legame indissolubile tra la meccanica d’eccellenza e il fascino intramontabile dell’esplorazione globale. Tudor Black Bay 58 GMT evoca deliberatamente l’epoca in cui la novità dei voli a lungo raggio era intrisa di glamour. La nuova versione introduce una cassa in acciaio da 39 mm, riducendo il profilo rispetto ai 41 mm del classico modello GMT. La celebre silhouette della collezione acquista così un’ergonomia eccezionale, adattandosi perfettamente al polso del viaggiatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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