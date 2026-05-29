Oltrepassare i confini e muoversi con stile Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un passeggero è stato fermato all’aeroporto con un bagaglio contenente oltre 10.000 euro in contanti, senza giustificare la provenienza. La somma è stata sequestrata dalle autorità di frontiera. L’uomo ha dichiarato di avervi viaggiato da un paese dell’Unione Europea. Non sono stati trovati documenti che attestino la provenienza del denaro. È in corso l’indagine per verificare eventuali reati collegati al trasferimento di denaro contante oltre i limiti consentiti.

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