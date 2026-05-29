Un orologio prodotto da AKHOR ha ricevuto il Poinçon de Genève, un riconoscimento che certifica l’eccellenza della lavorazione. L’azienda considera il tempo come uno stato di equilibrio, non come una misura. Ogni orologio viene progettato come un sistema compatto, in cui tensione meccanica, controllo e movimento sono perfettamente bilanciati. La certificazione attesta la qualità e l’accuratezza della produzione, secondo gli standard svizzeri.

Per AKHOR il tempo non è qualcosa da misurare, ma un perfetto stato di equilibrio. Per questo ogni orologio è concepito come un microcosmo, un sistema integrato in perfetto equilibrio tra tensione meccanica, controllo e movimento. Un rigore progettuale che valso alla Maison il leggendario Poinçon de Genève, la più alta certificazione dell’ orologeria svizzera, e soddisfa in parallelo i severi criteridi precisione cronometrica del COSC. Attribuito dall’ente TIMELAB, il Punzone di Ginevra attesta un impegno totale e senza compromessi, dalla progettazione all’assemblaggio fino alle delicate fasi di controllo, eseguite interamente all’interno del Cantone di Ginevra secondo i criteri più rigorosi e stringenti dell’intero panorama orologiero mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oltre la misura del tempo. La perfezione firmata Akhor conquista il Poinçon de Genève

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