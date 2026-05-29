Oltre il mare | la rete AmaParco svela i tesori della Romagna
La zona selvaggia, chiusa al pubblico per dieci anni, si trova lungo la costa romagnola. La rete AmaParco permette di esplorare la regione senza usare l’auto, offrendo percorsi a piedi e in bicicletta. Sono stati riorganizzati sentieri e aree naturali per consentire l’accesso a zone precedentemente interdette. La riapertura di alcune aree ha permesso ai visitatori di scoprire i tesori nascosti della Romagna, con percorsi che attraversano spiagge, pinete e aree protette.
? Domande chiave Dove si trova la zona selvaggia chiusa al pubblico per dieci anni? Come si può esplorare la Romagna senza usare l'auto? Quali tesori medievali si nascondono oltre le spiagge romagnole? Perché la rete AmaParco punta a decongestionare il turismo costiero??? In Breve Trenta realtà tra Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro-Urbino e Ferrara formano la rete. Penisola di Boscoforte riaperta dopo dieci anni di chiusura al pubblico. Percorso ciclabile di 55 km collega il museo di Sa . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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