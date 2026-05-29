Oltre il mare | la rete AmaParco svela i tesori della Romagna

Notizia in breve

La zona selvaggia, chiusa al pubblico per dieci anni, si trova lungo la costa romagnola. La rete AmaParco permette di esplorare la regione senza usare l’auto, offrendo percorsi a piedi e in bicicletta. Sono stati riorganizzati sentieri e aree naturali per consentire l’accesso a zone precedentemente interdette. La riapertura di alcune aree ha permesso ai visitatori di scoprire i tesori nascosti della Romagna, con percorsi che attraversano spiagge, pinete e aree protette.