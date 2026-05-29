Oltre 6.000 studenti hanno preso parte alla 3° edizione de LA SCUOLA IN PRIMA FILA progetto promosso da MiC e MIM al Museo Nazionale del Cinema

Oltre 6.000 studenti hanno partecipato alla terza edizione di “La scuola in prima fila”, un progetto di educazione all’immagine promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione presso il Museo Nazionale del Cinema. La iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel mondo del cinema e dell’audiovisivo, offrendo approfondimenti e attività didattiche. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza e ha previsto incontri, laboratori e visioni di film.

Quest’anno l’edizione 20252026 ha interessato 77 plessi di 27 istituti scolastici, distribuiti in 23 comuni di 7 regioni italiane – Piemonte, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania e Basilicata – 11 dei quali sotto i 4000 abitanti. L’obiettivo era di ampliare la partecipazione, coinvolgendo scuole di ogni ordine, e gli istituti che non avevano ancora avuto accesso alle attività del Piano CIPS. Il progetto ha visto la partecipazione di 700 insegnanti, coinvolti in 8 corsi specifici dedicati alla storia e al linguaggio cinematografico e a moduli tematici sulle fasi della filiera cinematografica, e di oltre 6.000 studenti, protagonisti di visite al Museo, laboratori in classe e proiezioni in sala. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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