Oggi sciopero a Milano | venerdì 29 maggio metropolitana tram e bus a rischio disagi anche sui treni Trenord La diretta

Da ilgiorno.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Milano treni Trenord, metropolitana, tram e bus sono a rischio a causa di uno sciopero generale nazionale. I sindacati di base hanno indetto l’astensione dal lavoro, coinvolgendo anche i servizi scolastici e sanitari. Sono previsti disagi nelle corse e nelle attività pubbliche e private. La protesta è iniziata questa mattina e durerà fino a sera. Nessuna comunicazione ufficiale sulla ripresa dei servizi.

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Milano – Oggi venerdì 29 maggio 2026 a rischio treni e mezzi pubblici, i servizi della scuola e della sanità per lo sciopero generale nazionale indetto da alcune sigle sindacali di base (Cub; Sgb; Adl varese; Si Cobas; Usi; Usi cit). Coinvolti coinvolti dallo stop aeroporti, ferrovie, e in alcune città, compresa Milano, il trasporto pubblico locale. Lo sciopero è stato indetto contro il carovita, generato dalle guerre, per il recupero dei salari e delle pensioni, per una tassazione equa, contro la precarietà, l'aumento degli sfratti e delle spese militari. La protesta interesserà anche il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, fino alle 21 di oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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